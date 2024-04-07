Німеччина

"Шваби" ведуть боротьбу за друге місце у чемпіонаті Німеччини.

Штутгарт у 28 турі Бундесліги-2023/24 здолав Боруссію (Дортмунд) на Вестфаленштадіоні (1:0).

Для "швабів" ця перемога була п'ятою поспіль виїзною у чемпіонаті Німеччини. До цього вони здолали Гоффенгайм (3:0), Вольфсбург (3:2), Дармштадт (2:1) і Фрайбург (3:1).

За даними OptaFranz, Штутгарт вперше у своїй історії зумів здобути п'ять поспіль звитяг у Бундеслізі, граючи не вдома.

Нагадаємо, завдяки вчорашній перемозі над Боруссією колектив Себастьяна Генесса наздогнав Баварію у турнірній таблиці.