Україна

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник прокоментував нічию з Колосом (1:1) у 23-му турі УПЛ.

Колос та Металіст 1925 поділили очки (1:1) в матчі 23-го туру УПЛ. Наставник гостей Віктор Скрипник підбив підсумки зустрічі.

"Усі знають, як складно тут грати. Ця команда за статистикою в нас на 1-му місці в УПЛ за стандартами, ударами після стандартів. Дуже потужна команда, яка дуже добре грає другим поверхом. Тож я вважаю, що нічия для нас – більш позитив, ніж негатив.

Комплімент моїм хлопцям, бо вони не знітилися, далі грали в футбол, хотіли зрівняти, потім хотіли виграти. На жаль, це не вдалося, але, ще раз кажу, більше задоволення, позитиву від цієї нічиєї, ніж, звичайно, було б, якби ми програли", — сказав Скрипник.

Звіт про матч читайте на Football.ua.