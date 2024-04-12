Ліга Європи

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував перемогу над Марселем в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Бенфіка перемогла Марсель в першому чвертьфіналі Ліги Європи — 2:1. Після гри голкіпер "орлів" Анатолій Трубін висловився про шлях команди до трофея.

"Боремось до фінального свистка. Знаємо нашу мету та йдемо до неї. Вітаю з перемогою", – написав Трубін у своєму інстаграмі.

Бенфіка — Марсель 2:1 Відео голів та огляд матчу.