Ліга Європи 12 квітня 2024, 09:40 Трубін — про перемогу над Марселем: Знаємо нашу мету та йдемо до неї Воротар Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував перемогу над Марселем в 1/4 фіналу Ліги Європи. Анатолій Трубін, інстаграм 12 квітня 2024, 09:40 Бенфіка перемогла Марсель в першому чвертьфіналі Ліги Європи — 2:1. Після гри голкіпер "орлів" Анатолій Трубін висловився про шлях команди до трофея. "Боремось до фінального свистка. Знаємо нашу мету та йдемо до неї. Вітаю з перемогою", – написав Трубін у своєму інстаграмі. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anatoliy Trubin 🦅1️⃣ (@anatoliytrubin81) Бенфіка — Марсель 2:1 Відео голів та огляд матчу. Люди Анатолій Трубін Команди Бенфіка Марсель Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте