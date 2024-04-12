Також стали відомі претенденти на звання автора найкращого забитого м'яча.
Джон Макгінн, Getty Images
12 квітня 2024, 09:49
Цього тижня відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій, за підсумками яких УЄФА назвав чотирьох футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня.
На нагороду претендують:
- півзахисник Брюгге Ханс Ванакен – 84% точних передач у матчі з ПАОКом (1:0);
- хавбек Астон Вілли Джон Макгінн — один гол, один асист та 80% точних передач у грі проти Лілля (2:1);
- півзахисник Олімпіакоса Константінос Фортуніс — один гол, один асист та два створені моменти у зустрічі з Фенербахче (3:2);
- хавбек Фіорентини Лукас Мартінес — п'ять перехоплень, вісім відборів та 89% точних передач у грі з Вікторією Пльзень (0:0).
Проголосувати за найкращого гравця тижня можна на офіційному сайті УЄФА.
Також УЄФА представив номінантів на звання автора найкращого голу тижня, до яких увійшли Фортуніс, Стеван Йоветич, Макгінн та Гуго Ветлесен.