Ліга конференцій

Також стали відомі претенденти на звання автора найкращого забитого м'яча.

Цього тижня відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій, за підсумками яких УЄФА назвав чотирьох футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня.

На нагороду претендують:

- півзахисник Брюгге Ханс Ванакен – 84% точних передач у матчі з ПАОКом (1:0);

- хавбек Астон Вілли Джон Макгінн — один гол, один асист та 80% точних передач у грі проти Лілля (2:1);

- півзахисник Олімпіакоса Константінос Фортуніс — один гол, один асист та два створені моменти у зустрічі з Фенербахче (3:2);

- хавбек Фіорентини Лукас Мартінес — п'ять перехоплень, вісім відборів та 89% точних передач у грі з Вікторією Пльзень (0:0).

Проголосувати за найкращого гравця тижня можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА представив номінантів на звання автора найкращого голу тижня, до яких увійшли Фортуніс, Стеван Йоветич, Макгінн та Гуго Ветлесен.