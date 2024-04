Цього тижня відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій, за підсумками яких УЄФА назвав чотирьох футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня.

На нагороду претендують:

- півзахисник Брюгге Ханс Ванакен – 84% точних передач у матчі з ПАОКом (1:0);

- хавбек Астон Вілли Джон Макгінн — один гол, один асист та 80% точних передач у грі проти Лілля (2:1);

- півзахисник Олімпіакоса Константінос Фортуніс — один гол, один асист та два створені моменти у зустрічі з Фенербахче (3:2);

- хавбек Фіорентини Лукас Мартінес — п'ять перехоплень, вісім відборів та 89% точних передач у грі з Вікторією Пльзень (0:0).

Проголосувати за найкращого гравця тижня можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА представив номінантів на звання автора найкращого голу тижня, до яких увійшли Фортуніс, Стеван Йоветич, Макгінн та Гуго Ветлесен.

Four great goals but who gets your vote for Goal of the Week? 🤩#UECL || #UECLGOTW ||@Heineken