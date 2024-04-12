Німеччина

Коментар від півзахисника Баєра стосовно чемпіонської гонки.

Йонас Гофманн розповів щодо важливості виграшу першого чемпіонства в історії Баєра.

"Це означає все, щоб підтримати таку ж форму до завершення сезону", — цитує Йонаса ресурс Bulinews.

"Це момент, коли, можливо, впаде кілька сліз. Ви можете бути приголомшені, але просто потрібно дати волю своїм емоціям".

У разі перемоги над Вердером в наступному турі Бундесліги Баєр гарантує собі чемпіонський титул.

В матчі 1/4 фіналу Ліги Європи з Вест Гемом Гофманн відмітився голом після виходу на заміну.