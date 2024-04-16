Німеччина

Гаррі Кейн привітав Баєр з чемпіонством.

Форвард Баварії Гаррі Кейн прокоментував чемпіонство Баєра в Бундеслізі.

"Це був сезон для нас у лізі, який розчарував. Вітаю Леверкузен із тим, чого вони досягли. Ми не вийшли на свій рівень цього сезону. Я хочу допомагати команді, забивати голи.

Бундесліга стала для мене чудовим досвідом. Леверкузен провів фантастичний сезон, зокрема й у Європі. Тут дуже сильні клуби. Я намагаюся викладатися по максимуму в кожній грі. Зараз наша мета у чемпіонаті – залишитися на другому місці. Загалом мені дуже подобається грати в Бундеслізі", — наводить слова Кейна Bayern & Germany.

Раніше повідомлялося, що Баєр за крок від побиття монументального рекорду Ювентуса.