Німеччина

У Баварії не буде керманича, якого не переносить бодай один із керівників клубу.

Почесний президент Баварії Улі Генесс висловився щодо потенційного призначення головного тренера збірної Австрії Ральфа Рангніка на аналогічну посаду у Мюнхені, передає видання FAZ.

Генесс підтвердив, що Баварія контактує з 65-річним німцем і прокоментував процес обрання наступника Томаса Тухеля загалом.

"Я думаю, впродовж тижня ми приймемо рішення. Йде обговорення, і якщо хтось із тих, хто приймає це рішення, наприклад, зовсім не переносить нового тренера, то він не прийде. Але не тільки я маю це право, воно також є у Герберта Гайнера (президент клубу) та інших", — цитує слова почесного президента "червоних" Bayern & Germany.

Раніше переговори з мюнхенцями прокоментував сам Рангнік. Також стало відомо, що він обговорює з клубом конкретні умови для призначення керманичем.