Німеччина

Півзахисник Дортмунда Марко Ройс не продовжуватиме контракт з "джмелями" та має кілька варіантів продовження кар'єри.

Дортмундська Боруссія може втратити багаторічного лідера команди Марко Ройса, повідомляє видання Foot Mercato.

34-річний німець не продовжуватиме контракт з клубом, а чинна угода розрахована до кінця поточного сезону. Оскільки до завершення контракту залишилось менш ніж пів року, Ройс має право вести перемовини щодо трансферу в інший клуб.

За інформацією джерела, на Марко претендують клуби МЛС, але найімовірнішим місцем продовження кар'єри є Боруссія Менхенгладбах. Саме з цього клубу Ройс перейшов до Дортмунда 12 років тому за 17 мільйонів євро.

У поточному сезоні Ройс провів 18 матчів у Бундеслізі: на його рахунку 4 голи та 3 асиста.

Загалом за "джмелів" він провів 415 матчів, забив 167 голів та віддав 126 асистів.