Іспанський фахівець користується популярністю останнім часом.
Лопетегі, getty images
03 травня 2024, 21:21
Керівництво мюнхенської Баварії контактувало з іспанським тренером Хуленом Лопетегі після того, як наставник збірної Австрії Ральф Рангнік відмовився обійняти посаду головного тренера "ротен". Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, іспанський фахівець не є пріоритетним варіантом для Баварії, проте в клубі все одно вирішили з'ясувати його готовність працювати в Мюнхені.
Зазначається, що сам Лопетегі відчуває сильне бажання почати новий футбольний сезон, як тренер однієї з амбітних команд.