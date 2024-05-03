Німеччина

Іспанський фахівець користується популярністю останнім часом.

Керівництво мюнхенської Баварії контактувало з іспанським тренером Хуленом Лопетегі після того, як наставник збірної Австрії Ральф Рангнік відмовився обійняти посаду головного тренера "ротен". Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, іспанський фахівець не є пріоритетним варіантом для Баварії, проте в клубі все одно вирішили з'ясувати його готовність працювати в Мюнхені.

Зазначається, що сам Лопетегі відчуває сильне бажання почати новий футбольний сезон, як тренер однієї з амбітних команд.