Німеччина

Австрійський фахівець здивував Баварію.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль висловився щодо рішення Ральфа Рангніка відмовитися від посади головного тренера "рекордмайстер". Цитує німецького функціонера Bayern & Germany.

"Він прийняв важливе рішення у своєму житті. Зрештою це стало для нас несподіванкою. Але що є, те є. Ми рухаємося далі. Він був кандидатом, якого ми були б дуже раді бачити в Баварії.

Він вирішив залишитися в Австрійському футбольному союзі. Нехай буде так. У своєму житті я зрозумів, що коли зачиняються одні двері, відчиняються інші, яких я б ніколи не очікував. Ми обов'язково знайдемо відповідного тренера", — сказав Еберль.