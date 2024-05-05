Німеччина

Іспанець не погодився очолити німецький клуб.

Головного тренера Астон Вілли Унаї Емері сватали в Баварію після відходу Томаса Туделя, але іспанець відмовив мюнхенцям, а згодом перепідписав контракт з бірмінгемцями.

За інформацією The Athletic, причина такого рішення іспанця – у Баварії йому не давали б достатньої широти повноважень і впливу на процеси в клубі. В Астон Віллі він бере участь у комплектації складу, персоналу та інших аспектах.

Нагадаємо, прийшов до Вілли на початку листопада 2022 року. Вперше за 40 років команда претендує на потрапляння до ЛЧ та вийшла у півфінал Ліги конференцій.