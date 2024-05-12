Німеччина

"Ротен" хочуть повернути німецького фахівця.

Баварія близька до того, щоб повернути німецького фахівця Ганс-Дітера Фліка на посаду головного тренера мюнхенської команди. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "рекордмайстер" запропонувало 59-річному фахівцю контракт до літа 2026 року.

Останнім місцем роботи Фліка була збірна Німеччина, яку він тренував з 2021 по 2023 рік.

Нагадаємо, Ганс-Дітер Флік обіймав посаду головного тренера Баварії з 2020 по 2021 рік. За цей період під його керівництвом "рекордмайстер" двічі вигравали Бундеслігу та по одному разу Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи і Кубок Німеччини.