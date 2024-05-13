Німеччина

Мюнхенський клуб покинуть два футболісти.

Два футболісти гарантовано покинуть Баварію після закінчення сезону.

Перед останньою домашньою грою в цьому сезоні — проти Вольфсбурга (2:0) — мюнхенці влаштували церемонію прощання із захисником Буна Сарром. Також її мав відвідати форвард Ерік-Максим Шупо-Мотінг, але через хворобу не зміг.

Сарр отримав подарунок від клубу, йому було оголошено подяку за проведений у Баварії час.

Обидва гравці приєдналися до мюнхенської команди у 2020 році.

На рахунку захисника 33 матчі, один гол і 4 результативні паси, у форварда 122 гри, 38 забитих м'ячів і 13 асистів.