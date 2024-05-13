Мюнхенський клуб покинуть два футболісти.
ЕРІК-МАКСІМ ШУПО-МОТІНГ, GETTY IMAGES
13 травня 2024, 00:49
Два футболісти гарантовано покинуть Баварію після закінчення сезону.
Перед останньою домашньою грою в цьому сезоні — проти Вольфсбурга (2:0)
— мюнхенці влаштували церемонію прощання із захисником Буна Сарром. Також її мав відвідати форвард Ерік-Максим Шупо-Мотінг, але через хворобу не зміг.
Сарр отримав подарунок від клубу, йому було оголошено подяку за проведений у Баварії час.
Обидва гравці приєдналися до мюнхенської команди у 2020 році.
На рахунку захисника 33 матчі, один гол і 4 результативні паси, у форварда 122 гри, 38 забитих м'ячів і 13 асистів.