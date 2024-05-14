Німеччина

У свою чергу, "червоні дияволи" готові розлучитися з португальцем.

Баварія зацікавлена в придбанні півзахисника Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша, повідомляє Independent.

Мюнхенський клуб хоче посилити креативні здібності команди в лінії півзахисту, і гравець збірної Португалії бачиться їм чудовим варіантом посилення.

Фернандеш, який виступає за МЮ з 2020 року і не бачить перспектив боротьби за значущі трофеї, не проти змінити клуб , про що вже повідомлялося раніше.

Юнайтед, за чутками, розгляне варіант із продажем португальця, щоб не мати складнощів із фінансовим фейр-плей і почати перебудову складу.

У 230 матчах за МЮ Бруну забив 79 м'ячів і віддав 64 гольові передачі.