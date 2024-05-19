Німеччина

Мюнхенці повністю провалили сезон 2023/24.

Капітан Баварії Мануель Нойєр підбив підсумки невдалого сезону для мюнхенського клубу. Цитує досвідченого німця Bayern & Germany.

"У грі були злети й падіння. У нас були хороші й не дуже хороші фази протягом сезону загалом. Тож, можливо, гра з Гоффенгаймом підбиває підсумок. Ми хотіли посісти друге місце, але, на жаль, нам цього не вдалося. Тож, звісно, ми розчаровані.

Це був дуже складний сезон для всіх нас. Необхідно почати все з чистого аркуша, зокрема і з нашого боку, з боку команди. Ясно, що так тривати не може. Послідовність була найбільшою проблемою в цьому сезоні. Ми повинні показати інше обличчя, щоб мати можливість знову атакувати в наступному сезоні. Кожен несе відповідальність", — сказав Ноєр.

Нагадаємо, Баварія посіла третє місце в турнірній таблиці німецької Бундесліги. "Рекордмайстер" не виграли жодного трофея в нинішньому сезоні.