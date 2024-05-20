Німеччина

Черговий кандидат мюнхенців.

Головний тренер англійського Брентфорда Томас Франк входить до числа потенційних кандидатів на посаду керманича мюнхенської Баварії. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, керівництво мюнхенського клубу спостерігають за претендентами на пост наставника команди з-поміж тренерів, які очолюють клуби англійської Прем'єр-ліги. Так, у поле зору керівників Баварії потрапив данський фахівець Томас Франк, який за підсумками сезону-2023/2024 зберіг Брентфорд у Прем'єр-лізі.

Повідомляється, що мюнхенський клуб вже вступив в переговори з Франком.