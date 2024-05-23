Копа Америка

Цікаві принципи для застосування.

Улітку 2024 року футбольна спільнота слідкуватиме не тільки за матчами чемпіонату Європи в Німеччині.

За ходом європейського турніру розпочнеться Копа Америка — головний футбольний турнір серед чоловічих футбольних збірних країн, що входять до зони КОНМЕБОЛ, футбольної конфедерації Південної Америки.

Цього разу організатори змагань підготували оновлення для регламенту — додали до арсеналу головного арбітра рожеву картку.

Вона буде використовуватись у тих випадках, коли гравець отримує травму голови або струс мозку, а також для попередження про додаткову зміну до п’яти, початково затверджених регламентом ФІФА.

Таким чином КОНМЕБОЛ приєднався до змін до правил гри, затверджених Міжнародною радою футболу (IFAB).

Якщо гравець однієї з команд зазнає травми голови чи має підозру на струс мозку, офіційні представники мають попередити резервного арбітра про бажання зробити додаткову заміну, а той подасть сигнал головному, який має продемонструвати постраждалому рожеву картку, після чого той має залишити поле.

Нагадаємо, що Копа Америка відбуватиметься з 21 червня по 15 липня.