Іспанія

Бельгієць висловився про конкурента.

Воротар Реала Тібо Куртуа прокоментував гру Андрія Луніна протягом сезону.

"Я був спокійним. Містер знає, що я можу запропонувати. Андрій відіграв чудовий рік, і ми повинні йому подякувати. Але в кінці я знав, що у мене все добре, все складалося чудово на матчах і тренуваннях.

Що було б, якби у Луніна не було грипу? Ну, я не знаю, питайте Анчелотті. Втім, він сильно довіряє мені, і я радий віддячити", — заявив Куртуа.

Нагадаємо, Куртуа не пропустив жодного голу в сезоні-2023/24.