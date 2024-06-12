Німеччина

У Леверкузені Алейш Гарсія виступатиме під керівництвом свого співвітчизника.

Стало відомо, скільки Баєр заплатить Жироні за центрального півзахисника Алейша Гарсію, передає журналіст Фабріціо Романо.

Нинішньому чемпіону Німеччини 26-річний іспанець обійдеться у 18 мільйонів євро. Романо додав, що з урахуванням бонусів сума трансферу може сягнути 20 млн.

Медичний огляд призначено на цей тиждень, оскільки Гарсія опинився поза остаточною заявкою збірної Іспанії на Євро-2024.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем Юнайтед намагається перехопити Алейша в леверкузенців.

Протягом кампанії, що минула, капітан колективу Мічела взяв участь у 40 матчах Жирони в усіх турнірах, відзначившись 3 голами і 6 асистами.

Нагадаємо, Баєр оголосив про свій перший літній трансфер ще 7 червня. Романо також повідомляв, що "фармацевти" близькі до підписання чемпіона Європи-2024 серед збірних U-17.