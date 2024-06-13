Німеччина

"Шваби" купили японського футболіста за 400 тисяч євро — це було два роки тому.

Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з центральним захисником Штутгарта Хірокі Іто.

Угода з 25-річним японцем розрахована до літа 2028 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, мюнхенці викупили футболіста за 30 мільйонів євро.

Примітно, що "шваби" купили Хірокі у Джубіло Івати за 400 тисяч євро – це було два роки тому.

Минулого сезону Іто провів 29 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, за підсумками сезону Штутгарт посів друге місце у Бундеслізі, випередивши Баварію, яка фінішувала третьою.