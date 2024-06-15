Німеччина

Для чемпіона німецької Бундесліги це вже третій українець у молодіжній академії.

Український футболіст Максим Гололобов став гравцем леверкузенського Баєра. Про це повідомив сам гравець у своєму Instagram.

"Я дуже радий підписати свій перший контракт з таким клубом, як Баєр", — написав Гололобов.

Останнім клубом 15-річного українця була Вікторія із Кельна. До цього він виступав в Україні за Локомотив та академію київського Динамо.

Нагадаємо, у складі академії новоспеченого чемпіона Німеччини вже виступають два українці: 17-річний воротар Олександр Петренко та 16-річний форвард Артем Степанов.