Німеччина

Молодий португалець продемонстрував свої якості на Євро-2024.

Лейпциг перед стартом нового сезону шукає можливості для посилення команди на тлі можливих відходів Дані Ольмо та орендованого Хаві Сімонса.

За інформацією Sky Sports, керівництво "биків" зацікавилося молодим вінгером збірної Португалії Франсішку Консейсаном.

Німецький клуб ще не розпочинав переговорів щодо можливого трансферу з Порту, але його вразила гра 21-річного португальця на Євро-2024.

Минулого сезону Консейсан провів 43 матчі, в яких забив вісім голів та віддав вісім асистів.