Німеччина

Нова угода розрахована до літа 2026 року.

Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із головним тренером Марко Розе.

Нова угода з 47-річним німцем розрахована до літа 2026 року, тоді як попередній контракт діяв до кінця наступного сезону.

Розе очолив "биків" у вересні 2022 року. Під його керівництвом Лейпциг завоював Кубок та Суперкубок Німеччини.

За підсумками минулого сезону Лейпциг посів четверте місце у Бундеслізі, яке дало команді путівку до Ліги чемпіонів.