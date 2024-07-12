Німеччина

Правило, яке започаткували на Євро, використовуватимуть і в клубному футболі.

Нове правило, коли лише капітан може вести діалог з арбітром, УЄФА випробував під час Євро, щоб запобігти скупченням гравців навколо арбітрів. Як зазначає Bild, воно діятиме з початку наступного сезону в єврокубкових турнірах та в Німеччині – Бундеслізі, 2-му, 3-му та 4-му за силою дивізіони. Пізніше це правило пошириться на аматорські ліги.

Втім, поки не уточнюється, як проходитиме процедура, якщо капітанську пов'язку носить воротар. Під час чемпіонату Європи має бути призначений польовий гравець як альтернативна контактна особа для судді, щоб воротареві не доводилося щоразу бігти через усе поле у ​​спірних ситуаціях.

Гравці, які проігнорують це правило, "виявляючи будь-які ознаки неповаги чи незгоди", отримують жовту картку.