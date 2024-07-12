Україна

Деталі угоди із 25-річним українцем не розголошуються.

Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту із захисником Дніпра-1 Едуардом Сарапієм.

Деталі угоди із 25-річним українцем не розголошуються.

У складі житомирської команди футболіст виступатиме під п'ятим номером.

Минулого сезону Сарапій провів 33 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав чотири асисти за двох червоних карток.

Раніше Полісся поповнило свій склад нападникам Васко да Гами.