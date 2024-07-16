Німеччина

Минулий сезон футболіст провів у складі Жирони.

Захисник Манчестер Сіті Ян Коуту може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного бразильця зацікавлена ​​дортмундська Боруссія, яка вже досягла принципової домовленості із футболістом. Сам Ян не проти приєднатися до німецького клубу.

Також наголошується, що переговори продовжуються і головна проблема полягає в сумі трансферу бразильця, якого "джмелі" оцінюють у 20-25 мільйонів євро.

Минулого сезону Коуту на правах оренди виступав за Жирону, де провів 39 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав десять гольових передач.