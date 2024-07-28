Німеччина

Невдалий старт в мюнхенському клубі.

Новачок Баварії Хірокі Іто отримав перелом у товариському матчі з Дюреном (1:1).

Захисник ​​травмувався на 21-й хвилині матчу. Натомість на поле вийшов 18-річний Адам Азну.

"Ймовірно, у нього перелом плеснової кістки. Це означає, що він вибув надовго", – сказав спортивний директор Баварії Макс Еберль.

Іто перейшов до Баварії зі Штутгарта за 30 мільйонів євро. Минулого сезону він провів 29 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.