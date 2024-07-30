Німеччина

Бразильський захисник продовжить кар'єру у Німеччині.

Захисник Манчестер Сіті Ян Коуту незабаром стане гравцем дортмундської Боруссії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби погодили трансфер 22-річного бразильця, який коштуватиме "джмелям" 25 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Очікується, що цього тижня футболіст пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт з німецьким клубом.

Минулого сезону Коуту провів 39 матчів за Жирону на правах оренди, в яких він забив два м'ячі та віддав вісім асистів.