Німеччина

Відбулися чергові матчі німецького чемпіонату.

Сьогодні, 28 вересня, відбулися чергові матчі п'ятого туру німецької Бундесліги.

У першому матчі Лейпциг на своєму полі розгромив Аугсбург із рахунком 4:0. У складі "биків" голами відзначилися Лої Опенда, Хаві Сімонс та Беньямін Шешко, який оформив дубль.

РБ Лейпциг — Аугсбург 4:0

Голи: Шешко, 11, 15, Опенда, 46, Сімонс, 57.

РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда, Люкеба (Бітшиабу, 84), Орбан, Раум (Генріхс, 75) — Нуса (Баумгартнер, 65), Зайвальд, Айдара (Вермерен, 75), Сімонс — Опенда, Шешко (Поульсен, 84).

Аугсбург: Лабрович — Бауер, Гоувелееув, Шлоттербек (Матсіма, 58) — Вольф (Єнсен, 68), Оньєка, Якич, Яннуліс — Реджбечай (Кудоссу, 68), Варгас (Муньє, 58) — Тіц (Кабадаї, 78).

Попередження: Зайвальд — Оньєка, Матсіма.

У другій зустрічі Санкт-Паулі в гостях несподівано обіграв Фрайбург із рахунком 3:0. Перемогу новачкам елітного дивізіону принесли голи Дапо Афолаяна та Елліаса Саада, який оформив дубль. Також зазначимо, що на 42 хвилині Вінченцо Гріфо не реалізував пенальті.

Фрайбург — Санкт-Паулі 0:3

Голи: Саад, 12, 73, Афолаян, 45.

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Муслія, 65), Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Еггештайн (Гефлер, 80), Остерхаге (Гелер, 64) — Доан, Дінкчі (Вайсгаупт, 46), Гріфо — Адаму (Грегорич, 74).

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Метс — Саліакас (Дзвігала, 77), Ірвін, Буахалфа (Меткалф, 47), Треу — Афолаян (Сінані, 90), Еггештайн (Банкс, 76), Саад (Альберс, 83).

Попередження: Гінтер, Еггештайн, Кюблер, Гефлер — Саліакас, Банкс.

На 42 хвилині Вінченцо Гріфо (Фрайбург) не реалізував пенальті (голкіпер).

У третьому матчі Гайденгайм у гостях здобув перемогу над Майнцом із рахунком 2:0. Перемогу гостям забеспечили голи Марвіна Пірінгера та Яна Шопнера.

Майнц — Гайденгайм 0:2

Голи: Пірінгер, 16, Шопнер, 86

Майнц: Центнер — Відмер (Баркок, 75), Єнц, — - Касі (Зіб, 61), Кор (Небель, 75), Сано, Мвене — Сон (Вайпер, 75), Хон (Белль, 32) — Буркардт

Гайденгайм: Мюллер — Буш, Майнка, Гімбер, Ференбах — Дорш, Шопнер — Траоре (Кербер, 70), Ваннер (Бек, 70), Кауфманн (Бройніг, 56) — Пірінгер (Мелоні, 89)

Попередження: Ганче-Ольсен, Єнц, Кор — Траоре, Майнка, Гімбер, Пірінгер

Вилучення: Ганче-Ольсен, 29 — Дорш, 80.

У ще одному поєдинку Вольфсбург упустив перемогу над Штутгартом. Матч закінчився із рахунком 2:2. У складі "вовків" голи забивали Йонас Вінд та Мохамед Амура, а у гостей Ензо Мійо, який не реалізував пенальті, але впорався з добиванням, а також Деніз Ундав. При цьому гості закінчували матч у меншості після вилучення Атакана Каразора на 63 хвилині.

Вольфсбург — Штутгарт 2:2

Голи: Вінд, 20, Амура, 68 - Мійо, 32, Ундав, 90+7.

Вольфсбург: Грабара — Борно, Кулєракіс, Цезігєр — Фішер, Арнольд (Озджан, 86), Сванберг (Вранкс, 80), Камінські — Амура (Беренс, 86), Вінд, Томаш (Баку, 65).

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Штенцель, 88), Руо, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Рідер (Фюріх, 71), Мійо (Ундав, 57), Левелінг (Вольтемаде, 88) — Демірович (Туре, 71).

Попередження: Борно, Арнольд, Амура, Вранкс, Кулєракіс — Каразор.

Вилучення: Каразор, 63.

Насамкінець менхенгладбахська Боруссія вирвала перемогу над берлінським Уніоном з рахунком 1:0 завдяки голу у виконанні Томаша Чванчари на сьомій компенсованій хвилині до другого тайму.

Боруссія Менхенгладбах — Уніон Берлін 1:0

Гол: Чванчара, 90+6.

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі, Ітакура, Ельведі, Нец — Зандер (Райтц, 76), Вайгль — Нгуму Мінполе (Чванчара, 76), Штогер (Хак, 72), Плеа (Фрідріх, 90) — Кляйндінст.

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Фогт, Лейте — Хаберер (Тріммель, 79), Шафер, Хедіра, Роте (Керфельд, 46) — У Йон (Вертессен, 62), Голлербах — Сібачо (Скарке, 79).

Попередження: Штогер, Плеа — Керфельд.