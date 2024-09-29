Німеччина

Іспанець задоволений набраним очком.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився про нічию із мюнхенською Баварією (1:1) в рамках п'ятого туру чемпіонату Німеччини. Його слова наводить офіційний сайт "фармацевтів".

"Я хотів бачити більше енергії від своєї команди, і в цьому плані я задоволений. Ми були готові битися, що й робили. Нам необхідні дисципліна і пристрасть від гравців.

Було непросто, у нас не вийшло взяти м'яч під контроль. Оборонятися було справжнім викликом, тож це набране очко дуже важливе для нас.

Енергія і впевненість у Баварії відрізняються від минулого сезону, вони викладаються на повну як із м'ячем, так і без нього. Сьогодні було дуже важко. Ми можемо бути задоволені цим очком", — сказав Алонсо.