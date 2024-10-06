Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють франкфуртський Айнтрахт та мюнхенська Баварія.

Франкфуртський Айнтрахт та мюнхенська Баварія зіграють у шостому турі німецької Бундесліги на Дойче Банк Арені.

Діно Топпмеллер, після перемоги над турецьким Бешикташем (1:3), залучив до стартового складу Туту в центрі оборони, тоді як Скірі гратиме в опорній зоні, а Шаїбі та Кнауфф розташуються під нападниками Екітіке та Мармушем.

Венсан Компані, на тлі поразки від бірмінгемської Астон Вілли (0:1), використав із перших хвилин Геррейру на правому фланзі оборони, тоді як Мюллер гратиме під нападником.

Айнтрахт: Сантос — Крістенсен, Тута, Кох, Теат — Скірі, Ларссон — Шаїбі, Кнауфф — Екітіке, Мармуш.

Запасні: Граль, Аменда, Нкунку, Дауд, Діна-Ебімбе, Гетце, Матанович, Багоя, Узун.



Баварія: Ноєр — Геррейру, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Павлович — Олісе, Мюллер, Гнабрі — Кейн.

Запасні: Перец, Даєр, Азну, Горецка, Палління, Лаймер, Сане, Коман, Тель.



Гра Айнтрахт — Баварія почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.