Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють франкфуртський Айнтрахт та мюнхенська Баварія.
Томас Мюллер, Getty Images
06 жовтня 2024, 18:15
Франкфуртський Айнтрахт та мюнхенська Баварія зіграють у шостому турі німецької Бундесліги на Дойче Банк Арені.
Діно Топпмеллер, після перемоги над турецьким Бешикташем (1:3), залучив до стартового складу Туту в центрі оборони, тоді як Скірі гратиме в опорній зоні, а Шаїбі та Кнауфф розташуються під нападниками Екітіке та Мармушем.
Венсан Компані, на тлі поразки від бірмінгемської Астон Вілли (0:1), використав із перших хвилин Геррейру на правому фланзі оборони, тоді як Мюллер гратиме під нападником.
Айнтрахт: Сантос — Крістенсен, Тута, Кох, Теат — Скірі, Ларссон — Шаїбі, Кнауфф — Екітіке, Мармуш.
Запасні: Граль, Аменда, Нкунку, Дауд, Діна-Ебімбе, Гетце, Матанович, Багоя, Узун.
Баварія: Ноєр — Геррейру, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Павлович — Олісе, Мюллер, Гнабрі — Кейн.
Запасні: Перец, Даєр, Азну, Горецка, Палління, Лаймер, Сане, Коман, Тель.
Гра Айнтрахт — Баварія почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.