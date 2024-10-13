Схоже, Клопп не очолить збірну.
Нагельсманн, gettyimages
13 жовтня 2024, 18:55
Спортдиректор збірної Німеччини Руді Феллер розповів про бажання Німецької футбольної спілки продовжити контракт із наставником Бундестім Юліаном Нагельсманом.
"Ми намагатимемося переконати Юліана, що йому варто залишитися у збірній ще на кілька років.
Я знаю, що йому подобається працювати у збірній Німеччини, але він, як і раніше, молодий, і у нього, можливо, є амбіції зайнятися чимось іншим", – сказав Феллер в ефірі Welt-TV.
Контракт Юліана Нагельсмана розрахований до кінця ЧС-2026.