Німеччина

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Німеччини, що відбувся 1 листопада 2024 року.

У рамках дев’ятого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр зіграв унічию проти Штутгарта в домашньому протистоянні.

Команда Хабі Алонсо цей матч провела з позиції сили й мала значну перевагу над суперниками за кількістю гольових моментів.

Однак цього разу "фармацевти", як і гості, не забили жодного м’яча, тож подарували РБ Лейпциг та Баварії можливість відірватись у турнірній таблиці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр Леверкузен — Штутгарт у рамках 9-го туру німецької Бундесліги-2024/25:

Баєр Леверкузен — Штутгарт 0:0

Баєр Леверкузен: Градецькі — Та, Та, Інкап'є — Мукіеле (Гофманн, 54), Джака, Андріх (Шик, 86), Грімальдо — Фрімпонг (Паласіос, 86), Вірц — Боніфейс (Телла, 86)

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Чейс, Руо, Міттельштедт (Гендрікс, 58) — Мійо (Аль-Дахіль, 80), Штіллер, Каразор, Левелінг (Рідер, 8) — Туре (Демірович, 80), Ундав

Попередження: Андріх, Мукіеле, Джака — Каразор, Мійо, Чейс, Штіллер