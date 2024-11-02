Німеччина

Нічия без забитих м'ячів.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився про нічию зі Штутгартом (0:0) в рамках 9-го туру чемпіонату Німеччини. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт Бундесліги.

"Сьогодні ми не зуміли забити, але грали добре. Мабуть, це була найкраща гра в сезоні, не вистачило тільки гола.

Нам вдавалося якісно просувати м'яч між лініями, агресивно вступати у відбір після втрати м'яча. В першому таймі суперник не наніс жодного удару в бік наших воріт, ми повністю контролювали гру. Нам потрібен був лише один гол.

Ми хочемо бути кращими, частіше перемагати. Якщо будемо грати так само, як сьогодні, частіше будемо перемагати. Хороший матч, усі гравці виклалися без залишку", — заявив Алонсо.