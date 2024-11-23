Німеччина

Відбулися чергові матчі німецького чемпіонату.

Сьогодні, 23 листопада, відбулися матчі 11 туру німецької Бундесліги.

У першому матчі леверкузенський Баєр на своєму полі переміг Гайденгайм з рахунком 5:2.

Після першого тайму рахунок був рівним — 2:2. На голи гостей Дорша та Гонсака, господарі поля відповіли точними ударами Паласіоса та Шика. У другому таймі Шик забив ще два м'ячі, оформивши хет-трик, а ще один м'яч на свій рахунок записав Джака.

Також додамо, що до заявки Баєра на цей матч потрапив український форвард Артем Степанов.

Баєр Леверкузен — Гайденгайм 5:2

Голи: Паласіос, 30, Шик, 32, 52, 72, Джака, 82 - Дорш, 10, Хонсак, 21.

Баєр Леверкузен: Градецькі — Та, Та, Інкап'є — Фрімпонг (Телла, 45), Паласіос (Альбер Фредерік Тер'є, 77), Джака, Грімальдо — Гарсія (Де Матос Соарес, 69), Вірц (Андріх, 77) — Шик.

Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Майнка, Гімбер, Ференбах — Дорш (Шинза, 62), Мелоні (Кербер, 84), Шопнер — Бек (Конте, 62), Пірінгер (Ваннер, 28), Хонсак (Кауфманн, 62).

У другій грі дортсмундська Боруссія розгромила Фрайбург з рахунком 4:0. У воротах гостей, які з 63 хвилини грали у меншості після вилучення Остерхаге, розписалися Баєр, Нмеча, Брандт та Байно-Гіттенс. При цьому на третій компенсованій хвилині Адаму залишив Фрайбург вдев'ятьох.

Боруссія Дортмунд — Фрайбург 4:0

Голи: Баєр, 7, Нмеча, 40, Брандт, 66, Байно-Гіттенс, 77.

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон (Кабар, 82), Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні (Буено Коуту, 78) — Нмеча — Баєр, Забітцер (Гросс, 69), Брандт (Рейна, 78), Байно-Гіттенс (Дюранвіль, 78) — Мален.

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Розенфельдер, 61), Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Доан (Муслія, 73), Еггештайн, Гефлер (Адаму, 61), Остерхаге, Гріфо (Сідія, 73) — Гелер (Макенго, 81).

Попередження: Коуту — Остерхаге.

Вилучення: Остерхаге, 63, Адаму, 90+3.

У третій зустрічі Вольфсбург на своєму полі мінімально обіграла берлінський Уніон 1:0 завдяки єдиному голу у виконанні Баку в середині другого тайму.

Вольфсбург — Уніон Берлін 1:0

Гол: Баку, 71.

Вольфсбург: Грабара — Фішер, Вавро, Кулєракіс, Меле — Дардаї (Герхардт, 79), Арнольд — Баку (Цезігєр, 90), Віммер (Нмеча, 63), Томаш (Вінн, 63) — Амура (Озджан, 79).

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Фогт, Лейте (Керфельд, 9) — Тріммель, Кемляйн, Хедіра (Бенеш, 82), Сков (Александер Роте, 46) — Хаберер (У Йон, 70), Вертессен (Голлербах, 46) — Сібачо.

Попередження: Віммер — Фогт, Бенеш.

Гоффенгайм і Лейпциг порадували вболівальників сімома забитими м'ячами — було зафіксовано перемогу господарів поля з рахунком 4:3. У складі Гоффенгайма голами відзначилися Бішоф, Гложек (дубль) та Бруун Ларсен, а у Лейпцига забивали Орбан та Антоніо Нуса — П'єр Нсокі зрізав м'яч у свої ворота.

Гоффенгайм — РБ Лейпциг 4:3

Голи: Гложек, 17, 82, Бішоф, 50, Брун Ларсен, 87 - Орбан, 15, Нуса, 19, П'єр Нсокі (аг), 67.

Гоффенгайм: Бауманн — Кадержабек, Чавес, П'єр Нсокі, Прасс (Акпогума, 86) — Штах, Бішоф (Тохумку, 81) — Гложек, Крамарич (Брун Ларсен, 81), Бюльтер — Табакович (Беріша, 61).

РБ Лейпциг: Гулачі — Клостерманн (Гертрейда, 46), Орбан, Люкеба — Генріхс, Вермерен (Зайвальд, 60), Кампль (Айдара, 77), Нуса — Баумгартнер, Шешко (Ассан Уедраого, 60) — Опенда (Сілва, 82).

Попередження: Крамарич, Кадержабек — Люкеба.

Насамкінець Штутгарт був сильнішим за Бохума з рахунком 2:0. Перемогу "швабам" забезпечили забиті м'ячі Фюріха та Діля.

Штутгарт — Бохум 2:0

Голи: Фюріх, 53, Діль, 78.

Штутгарт: Нюбель — Стергіу (Гендрікс, 86), Руо, Шабо (Чейс, 86), Міттельштедт — Каразор, Мійо (Рідер, 78) — Вагноман, Вольтемаде (Штіллер, 57), Фюріх (Діль, 77) — Демірович.

Бохум: Древес — Ерман, Медич, Віттек — Пасслак (Квартенг, 79), Лосіла (Мійосі, 79), Холтманн (де Віт, 64) — Беро, Сіссоко (Бернардо, 64) — Хофманн, Брошинські (Дашнер, 87).

Попередження: Шабо, Мійо — Сіссоко, Хофманн, Беро.