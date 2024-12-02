Німеччина

Робін Центнер залишиться в клубі ще щонайменше на 4 роки.

Голкіпер Майнца Робін Центнер продовжив контракт з клубом, повідомляє пресслужба "карнавальників".

Нова угода з 30-річним кіпером розрахована на чотири роки — до літа 2028-го.

"Майнц — це мій дім, і продовження контракту було для мене рішенням від щирого серця. Я з нетерпінням чекаю на те, щоб святкувати успіхи з цією командою в найближчі роки. Ми багато чого досягли разом за останній час і знаходимося на правильному шляху — я хочу продовжувати бути частиною цього великого розвитку", — сказав німець.

В поточному сезоні Робін Центнер провів 14 матчів, з яких 4 відіграв на нуль та пропустив 19 м'ячів.