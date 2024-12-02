Команда впевнено обіграла житомирян.
Артур Микитишин, фото ФК Кривбас
02 грудня 2024, 12:15
Півзахисник Кривбасу Артур Микитишин прокоментував перемогу над Поліссям (3:1) в матчі УПЛ.
"Завжди, коли граємо вдома, стараємося якнайчастіше атакувати, тому що це емоції для наших уболівальників. Прагнемо реалізовувати всі моменти, але, на жаль, не завжди виходить. Ця перемога — в плюс Кривбасу. Хочеться подякувати Єгору Твердохлібу, він молодець", — сказав Микитишин.
У наступному турі житомирське Полісся прийматиме львівський Рух, проти якого посеред тижня гратиме на виїзді.
Кривбас — Полісся 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ