Україна

Команда впевнено обіграла житомирян.

Півзахисник Кривбасу Артур Микитишин прокоментував перемогу над Поліссям (3:1) в матчі УПЛ.

"Завжди, коли граємо вдома, стараємося якнайчастіше атакувати, тому що це емоції для наших уболівальників. Прагнемо реалізовувати всі моменти, але, на жаль, не завжди виходить. Ця перемога — в плюс Кривбасу. Хочеться подякувати Єгору Твердохлібу, він молодець", — сказав Микитишин.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме львівський Рух, проти якого посеред тижня гратиме на виїзді.

Кривбас — Полісся 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ