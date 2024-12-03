Німеччина

Завершилися перші два поєдинки 1/8 фіналу турніру.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини-2024/25 відбулися перші два матчі: Ян Регенсбург приймав Штутгарт, тоді як Фрайбург гостював в Армінії.

Аутсайдер другої Бундесліги не зумів бодай щось протиставити учаснику Ліги чемпіонів, зазнавши розгромної домашньої поразки.

Ян Регенсбург — Штутгарт 0:3

Голи: Мійо, 10, Чейс, 19, Вольтемаде, 61

Ян Регенсбург: Гебгардт — Вурм, Біттрофф (Кюльветтер, 75), Бройніг — Охойські, Гайпль, Ернст (Гальєн, 75), Гейн (Цигеле, 75) — Прегер, Котер (Гут, 81) — Готтманн (Ганауз, 64)

Штутгарт: Бредлов — Штенцель, Чейс (Шабо, 81), Руо, Хендрікс — Кайтель, Штіллер (Каразор, 66) — Рідер (Маланга, 81), Мійо (Демірович, 59), Фюріх (Діль, 59) — Вольтемаде

Попередження: Готтманн, Бройніг

Один із лідерів третього німецького дивізіону розібрався з представником "еліти" на власному полі за відносно рівної гри.

Армінія — Фрайбург 3:1

Голи: Ланнерт, 28, Каніа, 36, Оппі, 81 — Грегорич, 63

На 18-й хвилині Муслія (Фрайбург) не реалізував пенальті (сейв Керскена)

Армінія: Керскен — Ланнерт (Гагманн, 90+3), Шнайдер, Гроссер, Оппі — Руссо, Шрек (Янг, 90+3), Корбоз — Кунце (Б'янкаді, 86), Каніа (Бекер, 89), Верль (Шрерс, 89)

Фрайбург: Мюллер (Атуболу, 46) — Сідія (Лінгарт, 75), Розенфельдер, Гінтер, Гюнтер (Вайсгаупт, 75) — Остергаге, Еггештайн — Доан, Гелер (Рель, 83), Муслія (Гріфо, 46) — Грегорич

Попередження: Гроссер — Еггештайн, Сідія

Зазначимо, що на сьогодні, 3 грудня, заплановано ще два поєдинки 1/8 фіналу Кубка Німеччини: Баварія прийматиме Баєр, а Дармштадт гостюватиме у Вердера.