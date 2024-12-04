Німеччина

Керманич Баварії прокоментував кубкову поразку від Баєра.

Мюнхенська Баварія напередодні в меншості поступилась леверкузенському Баєру на власному полі та завершила виступи в Кубку Німеччини на стадії 1/8 фіналу.

Баварія — Баєр Леверкузен 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Німеччини

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, дуже гірко, що ми вилетіли. Червона картка вплинула на гру, але хлопці дуже добре зіграли і проявили характер. Я чимало матчів провів у якості футболіста в меншості і знаю, наскільки це важко.

Ми створювали моменти, але, на жаль, не змогли забити. Уболівальники дали нам додатковий поштовх і були тим самим додатковим гравцем на полі. Ми повинні розрізняти той факт, що ми програли, і той факт, що хлопці грали дуже добре. Я не можу нікого звинувачувати.

Футбол іноді буває таким. Ми, тренери, намагаємось тримати все під контролем і планувати все, але іноді такі моменти трапляються.

Зараз у мене є два відчуття. Перше — це те, що ми програли і не виграємо Кубок в цьому сезоні. Друге — це те, що цей матч був особливим у нашому виконанні. Із 10 гравцями ми не просто сиділи в обороні й сподівались на успіх. Ми були активними. Якщо ми продовжимо в тому ж дусі, ми виграє ще багато ігор — хоча й цього разу кубок ми вже точно не виграємо.

Я не хочу підсолоджувати цю поразку. Але моя роль зараз є простою: від завтрашнього дня ми знову виходимо на повну потужність, щоб зберегти цю енергію та мотивацію. Ця команда буде продовжувати рости і матиме свої моменти перемог", — заявив бельгійський фахівець.

Наступний матч мюнхенська Баварія проведе вдома проти Гайденгайма.