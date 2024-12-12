Німеччина

Дискваліфікація залишається в силі.

Спортивний суд Німецького футбольного союзу (DFB) відхилив апеляцію голкіпера Баварії Мануеля Нойєра на двоматчеву дискваліфікацію, яку він отримав після червоної картки у матчі проти Баєра (0:1).

"Спортивний суд Німецького футбольного союзу (DFB) у Франкфурті-на-Майні відхилив апеляцію Нойєра на його двоматчеву дискваліфікацію в Кубку DFB в ході усного слухання в кампусі DFB.

Колегія під головуванням Штефана Оберхольца, голови Спортивного суду DFB, таким чином підтвердила попереднє рішення Спортивного суду", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Компані повідомив про перелом ребра у Ноєра.