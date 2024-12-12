Італія

Українець виступав за "россонері" протягом восьми років.

Андрій Шевченко, Марко ван Бастен і Філіппо Індзагі стали першими нападниками, включеними до Зали слави Мілана, передає офіційний сайт клубу Серії А.

У створеному з нагоди 125-річчя від дати заснування (16 грудня) "россонері" переліку легенд Шевченко, ван Бастен та Індзагі приєдналися до почесного віце-президента клубу Франко Барезі.

"Ці культові нападники символізують досконалість і незгладимий слід, який вони залишили в Мілані. Кожен із них відіграв ключову роль у формуванні спадщини "россонері", представляючи золоту еру тріумфів і незабутніх моментів", — йдеться в заяві клубу.

Inzaghi, Shevchenko and Van Basten are the strikers to join Franco Baresi as inductees in the AC Milan Hall of Fame presented by @Emirates 💫



Legends of the past indelible in the future ♾️👉 https://t.co/GGnEWtq72v#SempreMilan #ACMilanWorthEveryMinute pic.twitter.com/USLiByobLL — AC Milan (@acmilan) December 12, 2024

Внески всіх чотирьох вищезгаданих ексгравців вшанують у ході церемонії перед матчем Мілан — Дженоа в 16-му турі Серії А-2024/25, що відбудеться в неділю, 15 грудня. У клубі зазначили, що Шевченко не зможе бути присутнім через "особисті зобов'язання", тому його досягнення відзначать на Стадіо Сан-Сіро пізніше.

Із Міланом Андрій виграв Лігу чемпіонів, Серію А, Суперкубок УЄФА, а також Кубок і Суперкубок Італії. Саме в якості "россонері" українець отримав Золотий м'яч-2004. На рахунку нападника 175 голів і 46 асистів у 322 матчах за гранд чемпіонату Італії в усіх турнірах.

Нагадаємо, Шевченка також включили до Зали слави італійського футболу.