Андрій Шевченко, Марко ван Бастен і Філіппо Індзагі стали першими нападниками, включеними до Зали слави Мілана, передає офіційний сайт клубу Серії А.

У створеному з нагоди 125-річчя від дати заснування (16 грудня) "россонері" переліку легенд Шевченко, ван Бастен та Індзагі приєдналися до почесного віце-президента клубу Франко Барезі.

"Ці культові нападники символізують досконалість і незгладимий слід, який вони залишили в Мілані. Кожен із них відіграв ключову роль у формуванні спадщини "россонері", представляючи золоту еру тріумфів і незабутніх моментів", — йдеться в заяві клубу.

