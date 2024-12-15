Німеччина

Потужний Леверкузен.

Леверкузенський Баєр переміг Аугсбург у матчі 14-го туру німецької Бундесліги (2:0), який став останньою виїзною грою для "фармацевтів" в цьому турнірі у 2024 році.

За інформацією Opta, Баєр не зазнав жодної поразки в гостьових зустрічах чемпіонату Німеччини в нинішньому році.

До леверкузенців подібне досягнення двічі підкорялося мюнхенській Баварії — у 1986 та 2013 роках.

Раніше повідомлялося, що Алонсо наблизився до рекордів Гвардіоли та ван Гала XXI століття.