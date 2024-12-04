Іспанський фахівець продовжує дивувати на чолі "фармацептів".
Хабі Алонсо, Getty Images
04 грудня 2024, 16:45
Леверкузенський Баєр у матчі 1/8 фіналу Кубку Німеччини мінімально обіграв Баварію (1:0).
Для головного тренера "аптекарів" Хабі Алонсо це був дев'ятий матч у турнірі, і всі вони закінчилися перемогами леверкузенського клубу.
За інформацією Opta, Алонсо впритул наблизився до рекорду XXI століття нідерландця Луї ван Гала та іспанця Хосепа Гвардіоли, які перемогли у своїх перших десяти матчах турніру. Примітно, що обидва фахівці раніше очолювали Баварію.
Також Алонсо став першим тренером у Німеччині, який зміг не програти Баварії п'ять разів поспіль.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія — Баєр.