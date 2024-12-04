Німеччина

Іспанський фахівець продовжує дивувати на чолі "фармацептів".

Леверкузенський Баєр у матчі 1/8 фіналу Кубку Німеччини мінімально обіграв Баварію (1:0).

Для головного тренера "аптекарів" Хабі Алонсо це був дев'ятий матч у турнірі, і всі вони закінчилися перемогами леверкузенського клубу.

За інформацією Opta, Алонсо впритул наблизився до рекорду XXI століття нідерландця Луї ван Гала та іспанця Хосепа Гвардіоли, які перемогли у своїх перших десяти матчах турніру. Примітно, що обидва фахівці раніше очолювали Баварію.

Також Алонсо став першим тренером у Німеччині, який зміг не програти Баварії п'ять разів поспіль.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія — Баєр.