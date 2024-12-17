Німеччина

Гарні новини для мюнхенської команди.

Нападник Гаррі Кейн та захисник Альфонсо Девіс близькі до повернення на поле, повідомляє прес-служба Баварії.

Зазначається, що обидва футболісти продовжують процес відновлення і вони відпрацювали частину тренування у загальній групі.

Також бігову роботу розпочали ще двоє гравців — півзахисники Кінгслі Коман та Серж Гнабрі.

Свій наступний матч Баварія проведе проти Лейпцига – це буде заключний матч команди у 2024 році. Гра відбудеться 20 грудня.