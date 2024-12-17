Гарні новини для мюнхенської команди.
Гаррі Кейн, ФК Баварія
17 грудня 2024, 09:49
Нападник Гаррі Кейн та захисник Альфонсо Девіс близькі до повернення на поле, повідомляє прес-служба Баварії.
Зазначається, що обидва футболісти продовжують процес відновлення і вони відпрацювали частину тренування у загальній групі.
Також бігову роботу розпочали ще двоє гравців — півзахисники Кінгслі Коман та Серж Гнабрі.
Свій наступний матч Баварія проведе проти Лейпцига – це буде заключний матч команди у 2024 році. Гра відбудеться 20 грудня.