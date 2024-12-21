Німеччина

Команда Хабі Алонсо здобула восьму перемогу поспіль у всіх турнірах.

У матчі 15 туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр розгромив Фрайбург із рахунком 5:1.

Рахунок у матчі міг бути відкритим на 33 хвилині, але Флоріан Вірц не реалізував пенальті. І все ж таки до перерви "фармацепти" вийшли вперед зусиллями Патріка Шика.

Потім на старті другого тайму Вірц подвоїв перевагу господарів поля, але за чотири хвилини Вінченцо Гріфо відіграв один м'яч.

Після цього настав час Шика, який забив ще три м'ячі та оформив покер, а Вірц при цьому зробив три гольові передачі.

Для команди Хабі Алонсо це була восьма перемога поспіль у всіх турнірах. Після 15 турів Баєр набрав 32 очки і посідає друге місце у Бундеслізі, відстаючи від Баварії на чотири бали. У Фрайбурга 24 бали та восьмий рядок.

Баєр Леверкузен — Фрайбург 5:1

Голи: Шик, 45+1, 67, 74, 77, Вірц, 51 - Гріфо, 55.

Баєр Леверкузен: Градецькі — Та, Та, Інкап'є (Белосян, 83) — Фрімпонг (Де Матос Соарес, 81), Джака, Паласіос, Грімальдо (Мукіеле, 80) — Телла (Альбер Фредерік Тер'є, 69), Вірц — Шик (Гарсія, 80).

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Сідія, 76), Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Еггештайн (Гефлер, 85), Остерхаге (Розенфельдер, 76) — Доан (Рель, 58), Гелер, Гріфо — Грегорич (Адаму, 76).

Попередження: Шик — Кюблер, Рель.