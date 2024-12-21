Німеччина

Відбулися чергові матчі німецької першості.

Сьогодні, 21 грудня, проходять матчі 15 туру німецької Бундесліги, який стане останнім у 2024 році перед зимовою перервою.

У першому матчі Майнц у гостях обіграв Айнтрахт із рахунком 3:1.

Перемогу гостям, які з 21 хвилини грали у меншості після вилучення Амірі, принесли забиті м'ячі у виконанні Небеля, який оформив дубль, а ще один м'яч забив Сантос, який зрізав м'яч у свої ворота. У господарів поля із Франкфурта єдиний гол забив Крістенсен.

Айнтрахт Франкфурт — Майнц 1:3

Голи: Крістенсен, 75 - Сантос (аг), 15, Небель, 27, 58.

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Коллінз (Ларссон, 46), Крістенсен, Кох, Теат — Шаїбі (Кнауфф, 61), Гойлунн (Баоя, 60), Скірі (Узун, 46), Браун — Екітіке (Матанович, 61), Мармуш.

Майнц: Центнер — да Кошта, Белль (Єнц, 86), Кор — Касі (Відмер, 76), Сано, Амірі, Мвене — Небель, Сон (Сок Хон, 76) — Зіб (Ферачніг, 58).

Попередження: Баоя — Мвене.

Вилучення: Амірі, 21.

У другій зустрічі Вердер обіграв берлінський Уніон із рахунком 4:1.

Бременці здобули три очки завдяки голам Вайзера, Стаге та Грюля, який оформив дубль. У гостей забив Шафер.

Вердер - Уніон Берлін 4:1

Голи: Грюль, 13, 17 Вайзер, 45 Стаге, 88 - Шафер, 23.

Вердер: Цеттерер — Штарк (Малатіні, 90), Фрідль, Юнг (Деман, 88) — Вайзер, Лінен (Альверо, 90), Кьон (Велькович, 88) — Стаге, Шмід — Грюль (Бюрке, 73), Дукш.

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Тріммель (Юранович, 46), Шафер (Тусар, 72), Хедіра (Кемляйн, 71), Роте — Сков (Скарке, 46), Вертессен (Пртаїн, 79) — Голлербах.

Попередження: Фрідль, Бюрке — Доехі, Хедіра.

У третьому поєдинку Гольштайн Кіль на своєму полі розгромив Аугсбург із рахунком 5:1.

У складі господарів поля, для яких це була друга перемога в сезоні, забивали Розенбом, і Харрес із Матіно, які оформили по дублю. Гості забили єдиний м'яч зусиллями Клода-Моріса.

Гольштайн Кіль — Аугсбург 5:1

Голи: Розенбом, 12, Харрес, 32, 35, Матіно, 39, 90+1 — Клод-Моріс, 5.

Гольштайн Кіль: Вайнер — Івежич, Коменда (Йоганссон, 73), Гешвілл — Розенбом, Ремберг, Гігович (Яворчек, 87), Порат (Кнудсен, 87) — Матіно — Харрес (Піхлер, 87), Бернхардссон (Холтбі, 66).

Аугсбург: Лабрович — Матсіма, Бауер, Шлоттербек (Кудоссу, 11) — Вольф (Маєр, 72), Якич (Муньє, 72), Яннуліс — Клод-Моріс, Реджбечай (Оньєка, 46) — Ессенде (Варгас, 59), Тіц.

Попередження: Вольф, Яннуліс, Варгас, Муньє.

Менхенгладбахська Боруссія в гостях обіграла Гоффенгайм з рахунком 2:1. Перемогу гостям забезпечили голи Зандера та Плеа, а у господарів поля відзначився Крамарич, який реалізував пенальті.

Гоффенгайм — Боруссія Менхенгладбах 1:2

Голи: Крамарич, 58 (пен) - Зандер, 23, Плеа, 61.

Гоффенгайм: Бауманн — Жандре, Акпогума, П'єр Нсокі (Гранач, 34), Прасс (Юрасек, 81) — Бішоф, Штах, Самассеку (Табакович, 70), Крамарич — Брун Ларсен (Беріша, 81), Гложек (Гайгер, 81)

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі (Лайнер, 80), Ітакура, Ельведі, Ульріх (Нец, 87) — Вайгль, Зандер — Онора (Штогер, 87), Плеа (Фрідріх, 80), Хак (Райтц, 70) — Кляйндінст.

Насамкінець Санкт-Паулі здобув гостьову перемогу над Штутгартом з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу у виконанні Еггештайна на 21 хвилині. При цьому Еггештайн мав оформити дубль, але на 53 хвилині не реалізував пенальті.

Штутгарт — Санкт-Паулі 0:1

Гол: Еггештайн, 21.

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Рідер, 65), Руо (Чейс, 46), Шабо (Штенцель, 74), Міттельштедт — Мійо, Кайтель (Маланга, 89), Штіллер, Фюріх — Демірович, Вольтемаде.

Санкт-Паулі: Васіль — Немет, Валь, Рітцка (Дзвігала, 70) — Саліакас, Ірвін, Буахалфа, Треу — Гілавогі, Еггештайн (Сінані, 70), Афолаян (Альберс, 90).

Попередження: Кайтель, Вольтемаде — Еггештайн, Сінаніі.