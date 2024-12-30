Німеччина

Термін чинного контракту закінчується влітку 2025 року.

Вінгер Баварії Лерой Сане хоче продовжити виступати у складі мюнхенської команди. Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Kicker.

За інформацією джерела, заради нової угоди з німецьким грандом 28-річний футболіст готовий піти на значне зниження зарплати, бо йому дуже комфортно у Мюнхені.

Втім, зазначається, що ситуація з контрактом залежатиме від його виступів у другій половині сезону, тоді як його нинішня угода розрахована до літа 2025 року.

Цього сезону Сане провів 19 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.