Термін чинного контракту закінчується влітку 2025 року.
Лерой Сане, Getty Images
30 грудня 2024, 23:23
Вінгер Баварії Лерой Сане хоче продовжити виступати у складі мюнхенської команди. Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Kicker.
За інформацією джерела, заради нової угоди з німецьким грандом 28-річний футболіст готовий піти на значне зниження зарплати, бо йому дуже комфортно у Мюнхені.
Втім, зазначається, що ситуація з контрактом залежатиме від його виступів у другій половині сезону, тоді як його нинішня угода розрахована до літа 2025 року.
Цього сезону Сане провів 19 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.