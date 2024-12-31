Німеччина

Насувається зміна поколінь на позиції голкіпера.

Німецький воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр навесні цього року відсвяткував свій 38 день народження, і якби не періодичні травми, що останнім часом почастішали, явно не квапився б поступатись місцем у стартовому складі своїм конкурентам.

Утім, наступного літа чинний контракт досвідченого гравця добігає завершення й клуб наразі перебуває в процесі перемовин із гравцем щодо його продовження.

Баварія при цьому наполягає на тому, щоб змінити структуру виплат для футболіста та його статус у команді загалом.

Ноєру запропонували зменшення фіксованої частки зарплатні, проте значно збільшені преміальні за вдалі виступи, які загалом на піку становитимуть 20 млн євро на рік.

Однак Баварія розуміє необхідність готувати заміну своєму голкіперу, тож Мануель на словах зобов’яжеться відмовитись від певної кількості матчів за сезон, аби надати ігровий час своїм конкурентам.

У цьому сезоні Ноєр зіграв 19 матчів, пропустив 13 голів та 12 ігор провів "на нуль".