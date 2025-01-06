Німеччина

Досвідчений воротар може затриматися у Мюнхені ще на один сезон.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр може продовжити виступи за свій клуб, незважаючи на спливаючий поточний контракт влітку 2025 року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "червоних" готове розпочати з 38-річним німцем переговори щодо підписання нової угоди.

Зазначається, що Баварія підготувала для свого легендарного голкіпера контракт до літа 2026 року. Очікується, що Ноєр його підпише та залишиться у Мюнхені ще на один сезон.

У поточній кампанії Мануель Ноєр провів за Баварію 19 матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив 13 голів та 12 разів відстояв "на нуль".