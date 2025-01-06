Досвідчений воротар може затриматися у Мюнхені ще на один сезон.
Мануель Ноєр, Getty Images
06 січня 2025, 22:22
Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр може продовжити виступи за свій клуб, незважаючи на спливаючий поточний контракт влітку 2025 року.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "червоних" готове розпочати з 38-річним німцем переговори щодо підписання нової угоди.
Зазначається, що Баварія підготувала для свого легендарного голкіпера контракт до літа 2026 року. Очікується, що Ноєр його підпише та залишиться у Мюнхені ще на один сезон.
У поточній кампанії Мануель Ноєр провів за Баварію 19 матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив 13 голів та 12 разів відстояв "на нуль".