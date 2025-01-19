Німеччина

Берлінці перервали серію із трьох поразок поспіль.

У 18-му турі Бундесліги Уніон приймав Майнц, який рветься у єврокубкому зону.

Вже у дебюті зустрічі Голлербах відкрив рахунок, а через чотири хвилини рахунок був рівний завдяки голу Амірі. І це була лише п'ята хвилина матчу.

Втім, за наступні 85 хвилин глядачі побачили лише один гол — з пенальті у виконанні Скова, який і приніс перемогу берлінцям.

Уніон піднявся на 12-ту сходинку. Майнц залишився на шостій позиції.

Уніон Берлін — Майнц 2:1

Голи: Голлербах, 1, Сков, 24 (пен.) — Амірі, 5 (пен.)

Уніон Берлін: Шволов — Лейте, Керфельд, Доехі — Юранович (Тріммель, 60), Кемляйн, Хаберер, Шафер (Хедіра, 72), Сков (Руссійон, 85) — Сібачо (Скарке, 60), Голлербах (Бенеш, 85)

Майнц: Центнер — да Кошта (Відмер, 61), Кор, Белль (Ляйтш, 76) — Касі (Ганче-Ольсен, 61), Сано, Амірі, Мвене (Ферачніг, 85) — Небель, Лі — Зіб (Вайпер, 61)

Попередження: Кемляйн, Керфельд — Касі, Белль